Atalanta-Juventus sfida da dentro o fuori | chi vince trova Bologna o Lazio

Questa sera il Gewiss Stadium si riempie di tensione. Atalanta e Juventus scendono in campo per il quarto di finale, in una sfida che decide chi proseguirà e chi invece dovrà aspettare l’esito di altri incontri. La partita inizia alle 21:00 e chi vince si guadagna l’accesso alla Final Four. Per entrambe le squadre, questa è una vera battaglia, senza margine di errore.

Si accendono i riflettori sul Gewiss Stadium per il quarto di finale secco tra Atalanta e Juventus. Il match, in programma domani 5 febbraio alle ore 21:00, mette in palio l'accesso alla Final Four della competizione. I bianconeri di Thiago Motta arrivano all'appuntamento forti del netto successo ottenuto contro l'Udinese negli ottavi, ma trovano un'Atalanta in salute in una sfida che si preannuncia ad alta tensione agonistica. L'esito della sfida di Bergamo definirà il quadro della parte alta del tabellone. Secondo il ranking e gli accoppiamenti prefissati, la vincente di questo scontro affronterà in semifinale chi uscirà vittorioso dal confronto tra Bologna e Lazio, gara prevista per mercoledì 11 febbraio.

