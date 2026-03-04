Mercoledì alle 20:30 si gioca la partita tra Aston Villa e Chelsea, valida per la ventinovesima giornata di Premier League. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e vedrà in campo le probabili formazioni delle due squadre. L'Aston Villa ha subito due sconfitte nelle ultime tre partite, mentre il Chelsea si prepara a una sfida importante in un momento di flessione.

Aston Villa-Chelsea è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Due sconfitte nelle ultime tre gare. L’ultima pesantissima sul campo del Wolverhampton che ormai è retrocesso. Momento negativo in casa Aston Villa, la magia dentro la squadra di Emery è finita e il Chelsea, che si presenta dopo la delusione sul campo dell’Arsenal, è pronto ad approfittarne. Sì, perché ci dobbiamo parlare decisamente chiaro. La squadra ospite sulla carta è una delle più forti di tutto il campionato inglese e non dobbiamo dimenticare che la scorsa estate, quando era guidata da Maresca, ha vinto anche il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Chelsea: la magia è finita

Pronostico Chelsea-Aston Villa: l’ora di rimettere le cose a postoChelsea-Aston Villa è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,...

Pronostico Tottenham-Aston Villa: l’occasione per la rivincitaNon sappiamo onestamente quanto l’Aston Villa possa credere alla possibilità di arrivare in fondo alla Premier League e giocarsela davvero con...

Una selezione di notizie su Pronostico Aston Villa

Temi più discussi: Pronostico Aston Villa-Chelsea: analisi e probabili formazioni 04/03/2026 Premier League; Pronostico Aston Villa-Chelsea: analisi, quote e consigli; Premier League, Aston Villa-Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote; Aston Villa-Chelsea (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Aston Villa vs Chelsea – 4 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Aston Villa e Chelsea illumina il Villa Park il 4 Marzo 2026 alle 20:30. In palio ci sono punti cruciali per la classifica, ma ... news-sports.it

Pronostici Chelsea - Aston Villa: tre consigli per questo grande scontroLa stagione del Chelsea sta andando bene nel complesso, e si avvicinano alla fine del 2025 al quarto posto in Premier League. Tuttavia, i loro risultati recenti sono stati incostanti. Hanno vinto solo ... goal.com

Wolverhampton-Aston Villa (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Villans favoriti al Molineux - facebook.com facebook