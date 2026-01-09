Pronostico Tottenham-Aston Villa | l’occasione per la rivincita
Il match tra Tottenham e Aston Villa, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire il cammino nella competizione. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni, offriremo un pronostico e indicheremo come seguire la partita. Una sfida che, al di là dei pronostici, può riservare sorprese e momenti interessanti per gli appassionati di calcio inglese.
Tottenham-Aston Villa è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Non sappiamo onestamente quanto l’Aston Villa possa credere alla possibilità di arrivare in fondo alla Premier League e giocarsela davvero con Arsenal e Manchester City. Ma di certo la truppa di Emery, fino al momento, è stata l’unica a tenere testa a quelle due davanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Magari Emery ci crede davvero: parliamo di un allenatore in grado di dare sempre un’impronta importante alle sue squadre e che stagione dopo stagione alza sempre l’asticella. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
