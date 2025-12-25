Pronostico Chelsea-Aston Villa | l’ora di rimettere le cose a posto

Chelsea-Aston Villa è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non sappiamo ancora se considerare l’Aston Villa una delle squadre sorpresa della Premier League. Crediamo di no. Di certo nessuno si aspettava, comunque, che a questo punto della stagione Emery superasse Maresca di sette punti in classifica. Eppure la classifica è chiara e ci dice questo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A differenza dei Blues, i Villans hanno trovato nel corso di questi ultimi mesi del 2025 una continuità straordinaria: prestazioni ma non solo, anche i risultati che poi alla fine sono quelli che contano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

