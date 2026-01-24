Casa arriva il progetto ‘Habitat’ | Grazie alle nuove agevolazioni Ers uno strumento in più per le famiglie

È stato presentato il progetto ‘Habitat’, che introduce nuove agevolazioni Ers come supporto alle famiglie. La seconda variante del Piano urbanistico generale amplia l’Edilizia residenziale sociale (Ers) includendo anche la cooperazione d’abitazione a proprietà divisa. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso a soluzioni abitative più sostenibili e condivise, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità delle residenze e sostenere le esigenze delle famiglie nel contesto urbano.

Tra le novità della seconda variante al Piano urbanistico generale c'è anche l'estensione dell' Edilizia residenziale sociale (Ers) alla cooperazione d'abitazione a proprietà divisa. Una soluzione che apre la strada a Habitat Bologna, il progetto di abitare accessibile di Confcooperative. "Un passaggio atteso, che segue l'impegno preso dal sindaco Matteo Lepore a dicembre e che accogliamo con soddisfazione", spiega Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d'Emilia e referente per l'area metropolitana. "L'emergenza casa rende la città invivibile: noi cerchiamo di dare uno strumento a vantaggio delle famiglie", dice Ravaglia.

