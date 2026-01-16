Il Capodanno Lunare 2026 raccontato dalla moda
Il Capodanno Lunare 2026, previsto per il 17 febbraio, rappresenta un momento importante nel calendario cinese. La moda si prepara a celebrare questa ricorrenza attraverso collezioni speciali, riflettendo tradizioni e simbolismi tipici della festività. Un’occasione per esplorare come il settore fashion interpreti il significato culturale di questa celebrazione, unendo estetica e rispetto per le radici.
È partito il countdown: aspettando il Capodanno cinese 2026, in calendario per il 17 febbraio, i brand si preparano a festeggiarlo con collezioni dedicate. Sarà l’Anno del Cavallo, simbolo di slancio, movimento e nuovi inizi. Tradotto in linguaggio moda: capsule collection, campagne, eventi fisici e una presenza sempre più strutturata sul territorio asiatico (e non solo). Per i brand non è solo una ricorrenza da celebrare, ma un appuntamento strategico che unisce storytelling, retail e community. E se il Cavallo corre, la moda non resta certo a guardare. L’arte del racconto: per alcune Maison il Capodanno Lunare diventa una storia. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Fendi celebra il Capodanno Lunare con i BFF Charms: i bag charm più cute (e collezionabili) del 2026
Leggi anche: Burberry lancia la campagna per il Capodanno Lunare 2026: star cinesi, Anno del Cavallo e nuove vetrine artistiche
CES 2026: attrezzatura per la produttività, TV wi-fi e altro ancora; Le azioni Nvidia sono salite oggi di quasi il 2%: questo catalizzatore da 40 miliardi di dollari sta facendo salire NVDA?; Capodanno: tra superstizioni e cene, nessuno lo salta davvero!; I 4 segni più fortunati dell’oroscopo cinese nel 2026, l’Anno del Cavallo.
Baume & Mercier presenta il nuovo Clifton dedicato al Capodanno Cinese 2026 - Baume & Mercier celebra il Capodanno Cinese 2026 con il Clifton: un’edizione raffinata che unisce tradizione, simbolismo e alta orologeria. quotidianomotori.com
Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno - Le piazze, la zona del lungomare e i vicoli più antichi sono tutti coinvolti nel saluto al 2025 e nel ... siviaggia.it
L’anno che verrà, Capodanno 2026/ Diretta e ospiti: grande festa da Catanzaro - Le anticipazioni e gli ospiti de L'anno che verrà, lo show con cui Raiuno accompagna i telespettatori verso il Capodanno 2026. ilsussidiario.net
Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo
Il 14 gennaio 2026, nella cittadina di Shilong a Dongguan, nella provincia del Guangdong, i peluche in un negozio temporaneo a tema "toy trend" per l'Anno del Cavallo hanno attirato numerosi consumatori. Con l'avvicinarsi del Capodanno lunare dell'Anno d - facebook.com facebook
Dopo aver consultato il Calendario Astronomico e Meteorologico Tibetano, Dorje scoprì che il 18 febbraio 2026 segnerà il primo giorno dell'Anno del Cavallo di Fuoco Tibetano. Ciò indica che il #Capodanno Lunare e il Capodanno Tibetano del 2026 saranno x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.