il capodanno lunare 2026 raccontato dalla moda

Il Capodanno Lunare 2026, previsto per il 17 febbraio, rappresenta un momento importante nel calendario cinese. La moda si prepara a celebrare questa ricorrenza attraverso collezioni speciali, riflettendo tradizioni e simbolismi tipici della festività. Un’occasione per esplorare come il settore fashion interpreti il significato culturale di questa celebrazione, unendo estetica e rispetto per le radici.

È partito il countdown: aspettando il Capodanno cinese 2026, in calendario per il 17 febbraio, i brand si preparano a festeggiarlo con collezioni dedicate. Sarà l’Anno del Cavallo, simbolo di slancio, movimento e nuovi inizi. Tradotto in linguaggio moda: capsule collection, campagne, eventi fisici e una presenza sempre più strutturata sul territorio asiatico (e non solo). Per i brand non è solo una ricorrenza da celebrare, ma un appuntamento strategico che unisce storytelling, retail e community. E se il Cavallo corre, la moda non resta certo a guardare. L’arte del racconto: per alcune Maison il Capodanno Lunare diventa una storia. 🔗 Leggi su Amica.it

