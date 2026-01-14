Recupero Palazzo Formento il Comune interessato solo se esiste un progetto | l' ira di Pd e Fratelli d' Italia

Il recupero di Palazzo Formento, edificio del XVIII secolo, rappresenta una priorità solo se accompagnato da un progetto concreto. Attualmente, le incertezze e le tensioni tra il Pd e Fratelli d’Italia evidenziano le difficoltà nel definire un intervento strutturale. Con più ombre che luci, il futuro dell’immobile appare incerto, sottolineando la necessità di un’iniziativa chiara e condivisa per preservarne il valore storico e architettonico.

