La Provincia incontra la Soprintendenza

16 dic 2025

La Provincia ha incontrato la Soprintendenza in un primo confronto volto a valutare lo stato attuale e le prospettive di tutela e valorizzazione dei beni culturali nel territorio parmense, aprendo un dialogo importante per la tutela del patrimonio locale.

Un primo incontro, conoscitivo, per fare il punto della situazione in merito alla tutela e valorizzazione dei beni del territorio parmense.Questo il tema oggetto del confronto tra il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, la consigliera delegata all’edilizia scolastica Serena. Parmatoday.it

