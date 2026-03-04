Prima laurea in costruzioni Ha vinto la tesi su Lucca del geometra Del Soldato

Un nuovo traguardo si è raggiunto all’Università di Pisa con la laurea di un primo studente del corso in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio. La laurea è stata conseguita con una tesi dedicata a Lucca, elaborata dal geometra Del Soldato. La cerimonia ha visto il conferimento della corona d’alloro al laureato, primo del suo percorso accademico.

Corona d'alloro per il primo studente del Corso di Laurea professionalizzante in Tecniche per le Costruzioni Civili e la Gestione del Territorio dell'Università di Pisa. Si tratta di Attilio Del Soldato, nato a Lucca nel 1967, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Lucca e attualmente dipendente con la qualifica di istruttore tecnico presso l'amministrazione comunale di Capannori. Attilio Del Soldato ha conseguito il diploma di laurea lo scorso 28 febbraio con voto 107110 discutendo una tesi dal titolo "Evoluzione storica dei titoli edilizi dall'Unità d'Italia fino alla legge urbanistica del 1942. Inquadramento...