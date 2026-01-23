Tesi di laurea sull’amministrazione condivisa Appello del neodottore al Comune di Foligno

Diego Donati, neodottore in Scienze politiche all’Università di Perugia, ha dedicato la sua tesi all’amministrazione condivisa nel Comune di Foligno. Con un appello alla città, invita a promuovere e adottare in modo più ampio i principi di questa forma di gestione partecipativa, credendo che un maggiore coinvolgimento della comunità possa favorire una amministrazione più inclusiva e condivisa.

FOLIGNO "Anche Foligno adotti i principi dell'amministrazione condivisa". A lanciare l'appello è Diego Donati che, fresco di laurea in Scienze politiche all'Università di Perugia, ha dedicato la sua tesi magistrale proprio al Comune di Foligno con l'obiettivo che "si apra sempre più pienamente alle forme dell'amministrazione condivisa". Ex studente dell'Istituto tecnico economico aeronautico 'F. Scarpellini', il folignate, 24 anni appena compiuti, ha le idee chiare: "Tutti i cittadini, e in particolare i giovani, devono poter contribuire alla trasformazione sociale". Non ci sta, Diego, a rimanere a guardare, affacciato sul mondo al di là del vetro di una finestra, sottolinea l'Istituto.

