Grazie al Podestà del Niballo il regolamento del Palio di Faenza diventa una tesi di laurea

Il regolamento del Palio di Faenza, che comprende oltre 170 pagine e 150 articoli, è stato analizzato in modo approfondito grazie al progetto del Podestà del Niballo. Questo studio accademico mira a migliorare la consultazione e la trasparenza del vasto patrimonio normativo che disciplina le tradizioni del Palio e della Giostra della Bigorda, offrendo un contributo significativo alla conoscenza e alla tutela di queste importanti manifestazioni storiche.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.