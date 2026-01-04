Grazie al Podestà del Niballo il regolamento del Palio di Faenza diventa una tesi di laurea
Il regolamento del Palio di Faenza, che comprende oltre 170 pagine e 150 articoli, è stato analizzato in modo approfondito grazie al progetto del Podestà del Niballo. Questo studio accademico mira a migliorare la consultazione e la trasparenza del vasto patrimonio normativo che disciplina le tradizioni del Palio e della Giostra della Bigorda, offrendo un contributo significativo alla conoscenza e alla tutela di queste importanti manifestazioni storiche.
Il vasto corpus normativo che disciplina il Palio del Niballo e la Giostra della Bigorda – un patrimonio di oltre 170 pagine e 150 articoli distribuiti su più volumi e verbali – è stato l'oggetto di un innovativo studio accademico che punta a rivoluzionarne la consultazione e la trasparenza.
