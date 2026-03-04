Prezzi carburanti in autostrada superano i due euro al litro | gli aumenti per compagnia

I prezzi dei carburanti in autostrada hanno superato i due euro al litro, con un aumento evidente rispetto alle settimane precedenti. La benzina e il gasolio sono più costosi sia alla pompa che sui listini dei principali marchi, seguendo le variazioni delle quotazioni sui mercati internazionali. La situazione interessa sia i consumatori che le compagnie di trasporto.

Si impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, riflettendo l’aumento delle quotazioni internazionali. Lo sottolinea il portale Staffetta Quotidiana segnalando che mentre il Brent ha chiuso ieri sopra gli 80 dollari e la quotazione del gasolio ha sfondato quota mille dollari la tonnellata (in euro siamo al massimo da ottobre 2023), i prezzi alla pompa iniziano ad adeguarsi. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per IP Staffetta registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di dieci sul gasolio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

