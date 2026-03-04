Presidente qual è il suo piano per l’Iran? Bing bing bong bong | lo sfottò di Jimmy Fallon nella finta intervista a Trump – Il video

Da open.online 4 mar 2026

Dopo l’inizio dei bombardamenti sull’Iran, Donald Trump ha rilasciato alcune interviste a diverse emittenti tra cui Fox News, CNN, NBC e Daily Mail. La sua partecipazione è avvenuta in un momento di particolare attenzione mediatica, con domande sul suo piano riguardo all’Iran. Nel corso delle interviste, ha anche risposto a un commento scherzoso di un presentatore statunitense, che ha imitato il suo stile di comunicazione.

Fox News, Daily Mail, Cnn, Nbc. Poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti sull’Iran, Donald Trump si è prestato a svariate richieste di interviste per spiegare il senso dell’operazione congiunta con Israele che ha portato all’uccisione di Ali Khamenei. Eppure, ancora oggi non è chiaro quale sia il vero obiettivo del presidente americano in Iran. Ed è proprio su questo punto che ironizza Jimmy Falcon. Nel suo late show, il celebre presentatore tv ha inscenato una finta intervista a Trump. «Cosa le passava in testa quando ha deciso di attaccare l’Iran?». E viene riproposta la clip di un vecchio intervento in cui il presidente Usa farnetica durante un comizio: «Bing bing bing bong bong». 🔗 Leggi su Open.online

