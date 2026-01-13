Alatri Il Magico Teatro dei Burattini presenta | BING – Le nuove avventure

Il Magico Teatro dei Burattini presenta “BING – Le nuove avventure”, uno spettacolo per famiglie in programma sabato 17 gennaio alla Biblioteca Comunale di Alatri, in Piazza Santa Maria Maggiore. L’appuntamento, alle ore 16:00, è aperto a grandi e bambini, con ingresso a 7 euro. Per informazioni, si può contattare il numero 351 941 6439. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio di intrattenimento e divertimento.

