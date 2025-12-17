Dal boom al bong | l’ex Camera di Commercio da simbolo d’oro a dormitorio con murales anatomici
Nel cuore di via Giotto, dal 1968 sorgeva un simbolo di prosperità e innovazione, riflesso di un’epoca di crescita e ambizioni. Oggi, quell’edificio ha cambiato volto, diventando un dormitorio decorato da murales anatomici, testimone di un passato glorioso e di un presente in evoluzione. Un viaggio tra storia e trasformazione, tra ricordi di un’epoca d’oro e nuove espressioni di identità urbana.
C’era una volta il palazzo di vetro di via Giotto, anno di grazia 1968, orgoglio cittadino, tempio del boom economico, dove si parlava di affari, fatturati e futuro. Oggi invece si parla di cartoni, coperte, panni buttati e russate corali. L’ex Camera di Commercio, abbandonata dal 2010, da quando gli uffici traslocarono ad Arezzo Fiere e Congressi, è diventata nel tempo un monumento al “poi ci si pensa”. Doveva diventare un condominio di lusso, appartamenti con vista sul parco Pertini, terrazze, champagne e tramonti. Per ora, l’unica vista è quella su degrado, sporcizia e occupazioni abusive. Basta farsi un giro intorno alla struttura per capire l’aria che tira: indumenti sparsi, resti di bivacchi, segni evidenti che il palazzo è stato – e forse è ancora – rifugio di senza tetto e terra di nessuno. 🔗 Leggi su Lortica.it
