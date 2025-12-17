Dal boom al bong | l’ex Camera di Commercio da simbolo d’oro a dormitorio con murales anatomici

Nel cuore di via Giotto, dal 1968 sorgeva un simbolo di prosperità e innovazione, riflesso di un’epoca di crescita e ambizioni. Oggi, quell’edificio ha cambiato volto, diventando un dormitorio decorato da murales anatomici, testimone di un passato glorioso e di un presente in evoluzione. Un viaggio tra storia e trasformazione, tra ricordi di un’epoca d’oro e nuove espressioni di identità urbana.

© Lortica.it - Dal boom al bong: l'ex Camera di Commercio, da simbolo d'oro a dormitorio con murales anatomici C'era una volta il palazzo di vetro di via Giotto, anno di grazia 1968, orgoglio cittadino, tempio del boom economico, dove si parlava di affari, fatturati e futuro. Oggi invece si parla di cartoni, coperte, panni buttati e russate corali. L'ex Camera di Commercio, abbandonata dal 2010, da quando gli uffici traslocarono ad Arezzo Fiere e Congressi, è diventata nel tempo un monumento al "poi ci si pensa". Doveva diventare un condominio di lusso, appartamenti con vista sul parco Pertini, terrazze, champagne e tramonti. Per ora, l'unica vista è quella su degrado, sporcizia e occupazioni abusive. Basta farsi un giro intorno alla struttura per capire l'aria che tira: indumenti sparsi, resti di bivacchi, segni evidenti che il palazzo è stato – e forse è ancora – rifugio di senza tetto e terra di nessuno.

