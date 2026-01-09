Salerno presentato il progetto Kick Off per i dirigenti medici all' Asl
Questa mattina, presso la sala conferenze dell’Asl Salerno di Via Nizza, è stato presentato il progetto “Kick Off”. Si tratta di un percorso formativo rivolto ai dirigenti medici apicali, con l’obiettivo di approfondire la normativa giuridica in ambito sanitario, gli aspetti medico-legali e la gestione del rischio. Il progetto mira a rafforzare le competenze professionali e a favorire una migliore applicazione delle normative di settore.
