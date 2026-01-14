Un anno di concerti al MArTA Presentata oggi la stagione 2026

È stata annunciata oggi la stagione 2026 dei concerti al MArTA, offrendo un ricco calendario di eventi. La programmazione spazia tra musica, cultura e tradizioni, dal rock ai sonetti balcanici, dalla cucina pugliese alle atmosfere barocche. Un anno di appuntamenti pensati per valorizzare la multiculturalità e le diverse espressioni artistiche, creando un dialogo tra passato e presente in un contesto storico e culturale unico.

Tarantini Time Quotidiano Dai Led Zeppelin ad Eduardo, da Pinocchio a una full immersion nella cucina pugliese, dalle sonorità balcaniche al tango, dal viaggio intorno e dentro la multiculturalità e multireligiosità fino alle sacralità barocche. Presentati oggi al Museo archeologico nazionale di Taranto i 12 concerti che comporranno la rassegna 2026 della rassegna "Un anno di concerti al MArTA. Domeniche in concerto, musica e aperitivo" voluta dallo stesso MArTA e dall'Orchestra ICO della Magna Grecia. Si inizia il 18 gennaio e si termina il 13 dicembre 2026 con la formula di successo che abbina alla fruizione del concerto, dell'evento di spettacolo, una visita guidata con approfondimento sulle mostre temporanee o sulla collezione permanente del Museo di Taranto, e, al termine, un aperitivo all'interno del Chiostro degli Alcantarini, l'edificio settecentesco nel cuore del Borgo Umbertino di Taranto che dal 1887 ospita appunto il MArTA. Taranto, al MArTA la presentazione della rassegna "Un anno di concerti" 2026 - 30 nella sala incontri del MArTA (ingresso corso Umberto) alla presenza della direttrice del Museo, Stella Falzone, del direttore artistico dell'Orchestra ... giornaledipuglia.com

