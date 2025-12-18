Premio Epifania i vincitori 2025 sono Cerno e la Protezione civile

La cerimonia del Premio Epifania 2025 celebra i protagonisti che hanno portato onore e prestigio al Friuli. La commissione ha premiato all’unanimità Cerno e la Protezione Civile, riconoscendo il loro impegno e dedizione nel corso dell’anno. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza di chi, con passione e responsabilità, contribuisce al progresso e alla solidarietà della nostra regione.

È giunto all'unanimità il verdetto della commissione che ha assegnato il Premio Epifania numero 71, riconoscimento a chi, nel corso dell'anno, ha dato lustro al Friuli. I vincitori sono: Tommaso Cerno, noto giornalista udinese, già direttore del Messaggero Veneto, de L'Espresso e attuale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

