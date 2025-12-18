Premio Epifania i vincitori 2025 sono Cerno e la Protezione civile

La cerimonia del Premio Epifania 2025 celebra i protagonisti che hanno portato onore e prestigio al Friuli. La commissione ha premiato all’unanimità Cerno e la Protezione Civile, riconoscendo il loro impegno e dedizione nel corso dell’anno. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza di chi, con passione e responsabilità, contribuisce al progresso e alla solidarietà della nostra regione.

Natale, Capodanno, Epifania e oltre. C’è un trend che balza subito all’occhio nel nuovo Osservatorio Astoi, che fotografa un inverno che non è più una parentesi, ma diventa un vero tempo del viaggio. Si scelgono sempre di più mete lontane, e anche esperien - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.