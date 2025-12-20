a panorama il prestigioso premio giornalistico umberto rosa 2025

È la nostra collega Maddalena Bonaccorso – con l’articolo “Alzheimer, la cura possibile”, che è stata la copertina dell’ultimo numero di Panorama del 2024- la vincitrice della sesta edizione del premio giornalistico nazionale “Umberto Rosa”, organizzato da Confindustria Dispositivi Medici con il patrocinio dell’ Ordine dei Giornalisti e assegnato il 18 dicembre a Roma. Il riconoscimento, nato per sostenere il giornalismo di qualità nel campo della scienza e della salute, si è avvalso quest’anno di una giuria presieduta dalla professoressa Ilaria Capua, Virologa e Senior Fellow of Global Health alla John Hopkins University e composta da numerose personalità del campo della scienza, della sanità e delle istituzioni tra i quali Giovanni Migliore, presidente di FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria e Gianmario Verona presidente di Human Technopole. 🔗 Leggi su Panorama.it

