Torna il Premio Film Impresa riconoscimenti a Tornatore Castellitto e Pif

Da iltempo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma torna il Premio Film Impresa, che si terrà dal 2 al 4 marzo. La manifestazione premia film e autori che raccontano il mondo del lavoro attraverso il cinema. Quest’anno, tra i riconoscimenti, ci saranno nomi come Tornatore, Castellitto e Pif. La kermesse si svolge nell’arco di tre giorni e coinvolge diversi settori dell’industria culturale e cinematografica.

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Torna a Roma, dal 2 al 4 marzo, il Premio Film Impresa, il progetto ideato da Unindustria con il supporto di Confindustria che celebra il racconto audiovisivo del mondo del lavoro. La IV edizione, che si terrà al Cinema Quattro Fontane, vedrà tra i suoi protagonisti nomi di primo piano del cinema e della cultura italiana: a Pif andrà il Premio Ermanno Olmi 2026, Giuseppe Tornatore riceverà il Premio Speciale alla Creatività per il film "Brunello, il visionario garbato", mentre Sergio Castellitto, anche presidente di giuria, sarà insignito del Premio Speciale alla Carriera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

torna il premio film impresa riconoscimenti a tornatore castellitto e pif

© Iltempo.it - Torna il Premio Film Impresa, riconoscimenti a Tornatore, Castellitto e Pif

Approfondimenti su Film Impresa

Torna in tv "Nuovo Cinema Paradiso", il capolavoro del premio Oscar Giuseppe Tornatore

Roma, torna il premio “Rispetto e Amore”: riconoscimenti a protagonisti e associazioni dell’impegno etico

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Film Impresa

Argomenti discussi: La Primavera del Cinema Italiano torna a Cosenza: dal 2 al 14 febbraio la XII edizione del Premio Federico II; Torna il Premio Enzo Jannacci al Festival di Sanremo; A scuola torna Nuovo Cinema Coraggioso, progetto 2026 in 9 Regioni - Radio Studio90 Italia; Torna La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II.

torna il premio filmA Roma torna il Premio Film Impresa dal 2 al 4 marzoNewTuscia – ROMA – Dal 2 al 4 marzo 2026 il Cinema Quattro Fontane di Roma ospiterà la IV edizione di Premio Film Impresa, il progetto ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindus ... newtuscia.it

Premio Film Impresa, dal 2 al 4 marzo la quarta edizione con Sergio Castellitto presidente di giuriaTorna Premio Film Impresa, il progetto ideato e organizzato da Unindustria, presieduto da Giampaolo Letta, con la direzione artistica di Mario Sesti, che anche quest’anno rinnova il dialogo tra cinema ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.