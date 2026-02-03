Torna il Premio Film Impresa riconoscimenti a Tornatore Castellitto e Pif

A Roma torna il Premio Film Impresa, che si terrà dal 2 al 4 marzo. La manifestazione premia film e autori che raccontano il mondo del lavoro attraverso il cinema. Quest’anno, tra i riconoscimenti, ci saranno nomi come Tornatore, Castellitto e Pif. La kermesse si svolge nell’arco di tre giorni e coinvolge diversi settori dell’industria culturale e cinematografica.

Roma, 3 feb. - (Adnkronos) - Torna a Roma, dal 2 al 4 marzo, il Premio Film Impresa, il progetto ideato da Unindustria con il supporto di Confindustria che celebra il racconto audiovisivo del mondo del lavoro. La IV edizione, che si terrà al Cinema Quattro Fontane, vedrà tra i suoi protagonisti nomi di primo piano del cinema e della cultura italiana: a Pif andrà il Premio Ermanno Olmi 2026, Giuseppe Tornatore riceverà il Premio Speciale alla Creatività per il film "Brunello, il visionario garbato", mentre Sergio Castellitto, anche presidente di giuria, sarà insignito del Premio Speciale alla Carriera.

