Prefetto Zito | ispezione sicurezza a Cannara e Spello

Il prefetto di Perugia ha svolto un sopralluogo nei comuni di Cannara e Spello nella mattina di mercoledì 4 marzo 2026, concentrandosi sulla verifica delle misure di sicurezza adottate nelle due località. L'ispezione ha coinvolto diversi punti strategici e strutture pubbliche, con l’obiettivo di valutare lo stato delle precauzioni in vista di eventuali interventi di miglioramento.

Nel cuore dell'Umbria, il prefetto di Perugia Francesco Zito ha dedicato la mattinata di mercoledì 4 marzo 2026 a un'ispezione istituzionale nei comuni di Cannara e Spello. Accompagnato dal viceprefetto Chiara Tortoli, l'incontro con i sindaci Fabrizio Gareggia e Moreno Landrini ha messo in luce l'impegno delle amministrazioni locali per garantire sicurezza e servizi efficienti. La visita non si è limitata agli uffici comunali, ma ha toccato anche luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale della regione. La presenza delle Forze dell'Ordine è stata centrale nell'itinerario, con soste presso le stazioni dei Carabinieri di entrambi i paesi per valutare il lavoro sinergico svolto dalle diverse forze di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il prefetto Zito in visita ai comuni di Cannara e SpelloSi avvia al termine la serie di visite del prefetto di Perugia Francesco Zito alle amministrazioni comunali e ai territori della provincia.

