Il prefetto Zito in visita ai comuni di Cannara e Spello

Si avvia al termine la serie di visite del prefetto di Perugia Francesco Zito alle amministrazioni comunali e ai territori della provincia. Nella mattina odierna, mercoledì 4 marzo, accompagnato dal viceprefetto Chiara Tortoli, hanno avuto luogo gli incontri presso i Comuni di Cannara e di Spello, dove è stato accolto dai sindaci Fabrizio Gareggia e Moreno Landrini. "Gli incontri hanno rappresentato - si legge in una nota - l'occasione per apprezzare l'importante e meritorio lavoro svolto da tutte le componenti pubbliche per garantire alti livelli di sicurezza ed efficienti standard dei servizi territoriali. In particolare, a Cannara il...