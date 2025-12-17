Mezzo chilo di droga e due telefonini introdotti con un drone scatta il sequestro al carcere di Lanciano

La polizia penitenziaria di Lanciano ha sequestrato due telefonini e circa 500 grammi di droga, tra cocaina e marijuana, introdotti nel carcere di Villa Stanazzo tramite un drone. L'intervento ha portato al sequestro di questi ingenti materiali illeciti, evidenziando le sfide delle misure di sicurezza nelle strutture penitenziarie della zona.

Due telefonini e mezzo chilogrammo di droga, fra cocaina e marijuana. È quanto sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere lancianese di Villa Stanazzo.Secondo quanto ricostruito da La Presse, gli agenti hanno individuato, all'esterno delle mura dell'istituto, un drone di tipo.

