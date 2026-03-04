Prandini | Aumentare la produzione è una risposta sociale Stop a tasse su fertilizzanti

Durante il Forum alimentare globale Farm Europe 2026, il presidente di Coldiretti ha affermato che aumentare la produzione agricola rappresenta una risposta sociale e ha chiesto di fermare le tasse sui fertilizzanti. La dichiarazione si è concentrata sulle risorse Ue destinate alla Politica agricola comune e sul ruolo che può avere la produzione nel contesto attuale.

Lo ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, intervenendo sul tema dei fertilizzanti e delle risorse Ue per la Politica agricola comune, durante il Forum alimentare globale Farm Europe 2026.