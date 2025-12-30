Ok al bilancio senza aumentare le tasse

Il Comune ha annunciato che il bilancio per il 2026 sarà approvato senza aumenti delle tasse. Nonostante le sfide economiche, l’amministrazione si impegna a mantenere i servizi ai cittadini, garantendo stabilità finanziaria senza imporre oneri aggiuntivi sulla fiscalità locale. Una scelta che mira a sostenere la comunità, preservando l’equilibrio tra esigenze di bilancio e attenzione alle famiglie.

"Una situazione non semplice, ma il Comune per il 2026 conferma il proprio impegno nel consolidare i servizi ai cittadini, senza chiedere loro uno sforzo maggiore a livello di imposte". Così la giunta di Sant'Ilario d'Enza commenta l'approvazione del bilancio di previsione. Un documento che "Tutela la qualità della vita dei cittadini senza aumenti di tributi per il secondo anno consecutivo. Un traguardo che assume particolare rilievo in una fase segnata dai tagli ai trasferimenti statali e dall'aumento generalizzato dei costi". Con oltre 2 milioni e 950 mila euro di investimenti, l'amministrazione punta sulla riqualificazione urbana, sul welfare e sulla scuola.

A San Giorgio ok all'unanimità al bilancio di previsione "Servizi garantiti senza aumentare le tasse" - Il Consiglio Comunale di San Giorgio Piacentino, nella seduta del 22 dicembre scorso, ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2026-

Cnr: ok a Bilancio 2026, utile di 3,5 milioni e nuovi traguardi scientifici - Il CdA del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha approvato il Bilancio unico di previsione dell'Ente per l'esercizio 2026

. "Il bilancio nasce da una programmazione attenta, costruita nel corso dell'anno con incontri tra uffici e amministratori. Nonostante le difficoltà, l'obiettivo è stato quello di non aumentare le aliquote dei tributi e non tagliare i servizi, concentrandoci sui bi

Bilancio del Comune, Lepore: "Servizi garantiti senza aumentare tariffe né tasse"

