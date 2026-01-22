autista arrestato a rieti per traffico di droga viaggiava con 111 kg di cocaina nascosti nel tir

Un autista è stato arrestato a Rieti dalla Polizia Stradale di Roma Nord, con 111 kg di cocaina sequestrati nel suo tir. L’operazione fa parte delle attività di contrasto al traffico di droga sulle strade della provincia, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire e reprimere i traffici illeciti.

Eseguito un arresto dalla polizia di Roma Nord presso l'area di servizio Flaminia Ovest, in provincia di Rieti. L'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta in un vano segreto del suo autotreno. La droga era destinata, secondo i documenti, ad Anagni, ma il navigatore indicava come meta finale Roma. Il controllo e i primi sospetti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è svolta lo scorso fine settimana, quando gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno effettuato un controllo su un autotreno all'interno dell'area di servizio Flaminia Ovest, situata lungo l'autostrada A1, in provincia di Rieti.

Rieti: 111 chili di cocaina diretti a Roma, arrestato camionista in autostradaUn camionista è stato arrestato sulla A1 mentre trasportava 111 chili di cocaina, suddivisi in 99 panetti, destinati a Roma.

