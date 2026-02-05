Pontecagnano Faiano arrestato per droga | sequestrati cocaina e crack
I Carabinieri di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo con l’accusa di droga. Durante un controllo, hanno trovato e sequestrato cocaina e crack, ritenendoli destinati allo spaccio. L’uomo è stato portato in caserma, ora si trova in attesa di udienza.
Un’operazione dei Carabinieri della Stazione locale si è conclusa con un arresto per presunta detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’intervento risale alla giornata del 3 febbraio: secondo quanto riferito dagli investigatori, i militari hanno individuato un uomo (iniziali D.P.) in possesso di stupefacente del tipo cocaina e crack, già suddiviso in dosi. Il quantitativo complessivo sequestrato è di circa 24 grammi. L’ipotesi di reato contestata è quella di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e la vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Zon.it
