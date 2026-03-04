Posti per impiegati e installatori tende

I Centri per l’impiego della provincia di La Spezia hanno pubblicato nuove offerte di lavoro rivolte a impiegati e installatori di tende. Le opportunità sono disponibili attraverso il portale regionale di formazione e lavoro, dove è possibile trovare dettagli e modalità di candidatura. Le posizioni sono rivolte a candidati in cerca di impiego in queste specifiche figure professionali. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito ufficiale indicato.

Le offerte dei Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Info: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 4 COMMESSI. Per azienda cliente con punti vendita a Spezia ricerchiamo personale da inserire inizialmente in tirocinio per l'attività di addetto vendita di prodotti di telefonia, accessori elettronici e telefoni, servizi di distribuzione energia, internet fibra, ecc. Al termine del tirocinio potrà essere proposta una assunzione diretta presso uno degli store della città. Offerta 62157 INSTALLATORE. Aiuto installatore tende da sole e consegna delle stesse, consegna anche divani e poltrone, patente b, Automunito, si offre contratto a tempo determinato 5 mesi part time compreso anche il sabato, preferibile esperienza nella mansione.