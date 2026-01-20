Daikin Tour 2026 | 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori

Il Daikin Tour 2026 prende il via il 27 gennaio, coinvolgendo 41 tappe in tutta Italia. L’evento, promosso da Daikin, azienda giapponese leader nei sistemi di climatizzazione, è rivolto a progettisti e installatori. L’obiettivo è aggiornare le competenze professionali e condividere le novità del settore, offrendo incontri pratici e formativi distribuiti capillarmente sul territorio nazionale.

Il 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l'evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell'aria. Il Daikin Tour 2026 è un ciclo di incontri itineranti che si svolgerà da gennaio a maggio, toccando diverse città italiane. Il Daikin Tour 2026 prende il via il 27 gennaio da Prato e si svolgerà in 41 tappe in tutta Italia fino al 28 maggio a Pescara.

