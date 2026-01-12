I posti letto non bastano nei giorni più freddi a Roma spuntano le tende al Gianicolo

Nei giorni più freddi a Roma, si osserva un incremento di tende lungo il Gianicolo, segno di una presenza temporanea e discreta. Queste strutture non sono legate a iniziative ufficiali né a pellegrini, ma rappresentano una risposta alla crescente richiesta di posti letto nelle zone più fredde della città. La situazione evidenzia le sfide sociali e abitative che la capitale affronta durante le stagioni più rigide.

