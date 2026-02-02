Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio Le convocazioni e le istruzioni LO SPECIALE

Da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio si svolge la prova finale per le posizioni economiche ATA. Le convocazioni sono già state inviate, e le istruzioni sono disponibili online. Chi vuole entrare nelle graduatorie deve aver partecipato al corso di formazione, considerato un requisito essenziale.

Posizioni economiche ATA, la partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l'inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. Date dei turni e sedi d'esame, con esatta ubicazione e indicazione della destinazione, vengono comunicati agli interessati dagli Uffici Scolastici Regionali almeno venti giorni prima rispetto la data della prova. La sede sarà individuata all'interno della provincia in cui il candidato svolge servizio nell'anno scolastico 202526 (esclusa però la scuola in cui si svolge servizio).

