Posizioni economiche ATA attesa la nota del Ministero per prova finale a febbraio LO SPECIALE

Le posizioni economiche ATA richiedono la partecipazione a un corso di formazione, che rappresenta un requisito fondamentale per l’inserimento nelle graduatorie. In attesa della nota del Ministero, la prova finale è prevista per febbraio. Questa fase è essenziale per completare il percorso di qualificazione e accedere alle opportunità lavorative previste.

Posizioni economiche ATA, la partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l’inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. Il Ministero ha comunicato ai sindacati che è tutto pronto per poter svolgere la prova nella seconda metà di febbraio. La nota è attesa entro la fine della settimana. Date dei turni e sedi d’esame, con esatta ubicazione e indicazione della destinazione, saranno comunicati agli interessati dagli Uffici Scolastici Regionali. Tale comunicazione sarà data tramite avviso nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali nonchè nell’area riservata del Ministero.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, martedì sapremo dove si svolgeranno le prove. Poi la data del test. Le anticipazioni; Posizioni economiche ATA, prova finale a fine febbraio: coinvolti oltre 47mila candidati. Tutte le novità dal confronto MIM-sindacati; Posizioni economiche Ata, tutte le novità dall'incontro tra Ministero e sindacati. Test a metà febbraio; Posizioni economiche ATA 2026: prove a metà febbraio e sedi vicine. La guida alle prove.

