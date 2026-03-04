Un sequestro record nel porto di Ancona riguarda dieci milioni di detonatori pronti all’imbarco. Il carico esplosivo, destinato a un traghetto passeggeri, è stato intercettato durante un controllo effettuato dalle autorità portuali. La merce, proveniente da un paese estero, era pronta a partire verso una destinazione sconosciuta. La scoperta è avvenuta nella giornata di oggi, portando all'intervento immediato delle forze dell'ordine.

Ancona, 4 marzo 2026 - Un carico esplosivo capace di trasformare un traghetto passeggeri in una trappola infernale. È lo scenario da incubo sventato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nelo scalo dorico nell'ambito dell'operazione “Clean Shot”. Il sequestro è di quelli che tolgono il fiato: oltre 10 milioni di detonatori e 314 mila munizioni pronti a solcare l'Adriatico in totale spregio delle norme di sicurezza. Tutto è nato da una minuziosa attività di analisi dei flussi commerciali tra Italia e Grecia. Incrociando rotte, volumi e profili di rischio, i finanzieri del Gruppo di Ancona e i funzionari dell'Ufficio Adm Marche hanno notato un'anomalia in un tir che aveva dichiarato formalmente il trasporto di “merce varia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto di Ancona, sequestro record: 10 milioni di detonatori pronti all'imbarco

