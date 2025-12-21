La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti, destinati al mercato natalizio. L'operazione mira a contrastare la diffusione di prodotti falsificati che rischiano di compromettere la sicurezza dei consumatori e di danneggiare le imprese legittime. La lotta alla contraffazione rimane una priorità per tutelare il mercato e i cittadini.

La Guardia di Finanza ha assestato un duro colpo al mercato del falso in vista delle festività natalizie. I militari del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto e sequestrato tre mega-depositi tra Catania e Misterbianco, per un totale di oltre 600 metri quadri, stipati con circa 2 milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti. All'interno, oltre 4.000 scatoloni contenenti merce che riproduceva più di 60 marchi famosi, dal lusso come Louis Vuitton, Prada, Hermes, Gucci, D&G e Chanel, a brand casual come Moncler, Tommy Hilfiger, Balenciaga e Blauer, fino a quelli sportivi tra cui Adidas, Nike, Lacoste e Puma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maxi sequestro a Catania: 2 milioni di capi contraffatti pronti per il Natale

