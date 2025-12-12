Blitz nel rione Toiano a Pozzuoli malato oncologico arrestato per droga | in casa oltre un 1 chilo di hashish

Nella notte, i carabinieri hanno effettuato un blitz nel rione Toiano a Pozzuoli, arrestando due uomini per droga. In casa di uno di loro, un malato oncologico, sono stati trovati oltre un chilo di hashish. Gli arresti si inseriscono in un'ampia operazione di controllo tra Napoli Est e l’area flegrea, coinvolgendo persone apparentemente insospettabili e senza precedenti penali.

Notte di controlli e arresti da parte dei carabinieri tra Napoli Est e l'area flegrea. Due persone incensurate e insospettabili, che non si conoscevano tra loro, sono finite in manette per detenzione e spaccio di droga, accomunate dall'inesperienza e dalla scelta di entrare nel giro dello stupefacente a prescindere dall'età. Ponticelli, circolo abusivo e cocaina .

