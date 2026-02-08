Alle 15, la Torres sfida la Juventus Next Gen in casa. Gunduz parte titolare sulla trequarti, mentre Licina si accomoda in panchina. Brambilla sceglie le sue mosse, aspettando una partita importante per la classifica.

di Marco Baridon Torres Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie C 202526. Dopo la vittoria col Pineto e un calciomercato di gennaio scintillante, la Juventus Next Gen ha di fronte a sé una prova molto dura: la trasferta sarda sul campo della Torres. Torres Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Torres Juventus Next Gen: risultato e tabellino. Torres: Zaccagno, Baldi, Antonelli, Idda, Zecca, Brentan, Zambataro, Sala, Luciani, Di Stefano, Mastinu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torres Juventus Next Gen LIVE: Gunduz titolare sulla trequarti, panchina per Licina. Le scelte di Brambilla

Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Torres-Juventus Next Gen; Torres-Juventus Next Gen | Occhi puntati sul talento di Puczka. Greco pensa a Sorrentino dal primo minuto; Serie C | Torres-Juventus Next Gen: numeri e precedenti; La Torres vuole dar gambe al filotto contro la Juventus Next Gen.

