Juventus Next Gen Carpi LIVE | Mangiapoco tra i pali Guerra e Okoro in attacco Le scelte ufficiali

Segui la diretta di Juventus Next Gen Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 2025/26. In campo Mangiapoco tra i pali, con Guerra e Okoro in attacco. Qui troverai aggiornamenti ufficiali, sintesi, moviola, tabellino e risultato del match, offrendo un quadro completo e preciso dell'incontro.

Juventus Next Gen Carpi LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen affronta quest'oggi il Carpi per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen Carpi 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE. Juventus Next Gen Carpi 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè; Guerra, Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Deme, Amaradio, Savio, Vacca, Scaglia F.

