Ponte sullo Stretto Salvini | Sono un testone lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoro

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'intenzione di realizzare il Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua determinazione a portare avanti il progetto nonostante le molte opposizioni. Salvini ha affermato di essere un

“Se ce la faremo a realizzare il Ponte sullo Stretto? Sì, io sono un testone. Non è facile, ci sono mille opposizioni pregiudiziali. Con le mareggiate in Sicilia in queste ore ci sono i traghetti fermi, pensa ad avere un ponte aperto giorno e notte con treni, moto, camion e auto”. Lo ha detto il.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

