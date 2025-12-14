Neocon mappe e scommesse | l’Institute for the Study of War travolto dallo scandalo Polymarket

L'Institute for the Study of War, noto per le sue mappe sulla guerra in Ucraina, è stato coinvolto in uno scandalo legato alla piattaforma Polymarket. Per anni, le sue analisi sono state fondamentali nel panorama occidentale, ma recenti sviluppi mettono in discussione l’affidabilità delle sue fonti e delle sue rappresentazioni.

Per anni le mappe dell’ Institute for the Study of War (d’ora in poi, Isw) sono state una presenza fissa nel racconto occidentale della guerra in Ucraina. Quotidiani, televisioni, analisti e politici le hanno usate come bussola visiva per capire dove avanzavano i russi, dove resistevano gli ucraini e, soprattutto, come stava andando davvero la guerra. Quelle mappe erano considerate una fonte autorevole, tecnica, quasi neutra. Qualcosa si è incrinato però negli ultimi mesi. Il 15 novembre 2025, mentre i combattimenti infuriavano attorno alla città ucraina di Myrnohrad, su Polymarket – una piattaforma di “prediction markets” che permette di scommettere in criptovalute su eventi reali – circolava un mercato molto specifico: la Russia conquisterà Myrnohrad entro la fine della giornata? Per chi seguiva la guerra sul campo, la risposta sembrava scontata: no, la città non era caduta e, a quanto risultava dalle altre fonti open source, non stava nemmeno per cadere. It.insideover.com