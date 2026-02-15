Le immagini satellitari mostrano un sottomarino d’attacco nucleare cinese vicino al cantiere di Huludao, a causa dei recenti scatti, che rivelano una nave di grandi dimensioni in fase di assemblaggio. Questa scoperta ha suscitato attenzione tra gli esperti, poiché rappresenta un possibile potenziamento della flotta militare cinese. Un dettaglio importante è che il sottomarino si trova in un’area di costruzione nota per essere un punto chiave per la marina di Pechino.

Le immagini satellitari degli ultimi giorni hanno acceso i riflettori su un nuovo sottomarino d’attacco nucleare cinese apparso presso il cantiere di Bohai Shipbuilding, a Huludao. Gli scatti, datati 9 e 11 febbraio, mostrano un’unità in fase di allestimento nel bacino allagato, successivamente trasferita verso un molo di completamento. In un primo momento, le fotografie a bassa risoluzione avevano fatto pensare al varo di un ulteriore esemplare della classe Type 09IIIB, già costruita in più unità dal 2022. Un’analisi più dettagliata, però, ha evidenziato differenze sostanziali, compatibili con un progetto completamente nuovo: il Type 09V, noto anche come Type 095. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un sottomarino d’attacco nucleare cinese: cosa svelano le immagini satellitari

Pechino ha avviato nuovi lavori nel Mar Cinese Meridionale, questa volta sull’atollo di Antelope Reef.

