Un sottomarino d’attacco nucleare cinese | cosa svelano le immagini satellitari
Le immagini satellitari mostrano un sottomarino d’attacco nucleare cinese vicino al cantiere di Huludao, a causa dei recenti scatti, che rivelano una nave di grandi dimensioni in fase di assemblaggio. Questa scoperta ha suscitato attenzione tra gli esperti, poiché rappresenta un possibile potenziamento della flotta militare cinese. Un dettaglio importante è che il sottomarino si trova in un’area di costruzione nota per essere un punto chiave per la marina di Pechino.
Le immagini satellitari degli ultimi giorni hanno acceso i riflettori su un nuovo sottomarino d’attacco nucleare cinese apparso presso il cantiere di Bohai Shipbuilding, a Huludao. Gli scatti, datati 9 e 11 febbraio, mostrano un’unità in fase di allestimento nel bacino allagato, successivamente trasferita verso un molo di completamento. In un primo momento, le fotografie a bassa risoluzione avevano fatto pensare al varo di un ulteriore esemplare della classe Type 09IIIB, già costruita in più unità dal 2022. Un’analisi più dettagliata, però, ha evidenziato differenze sostanziali, compatibili con un progetto completamente nuovo: il Type 09V, noto anche come Type 095. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un nuovo avamposto cinese nel cuore del Mar Cinese Meridionale? Cosa dicono le immagini satellitari
Pechino ha avviato nuovi lavori nel Mar Cinese Meridionale, questa volta sull’atollo di Antelope Reef.
Pechino punta sul cargo lanciamissili: di cosa si tratta e cosa svelano le immagini satellitariLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la guerra alla Cina; Fattore Stirling. Così una base australiana entra nelle logiche di deterrenza tra Usa e Cina; Il Congresso USA discute se rivedere gli impegni presi con l’Aukus; Lockheed Martin presenta il Lamprey Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle.
Un sottomarino d’attacco nucleare cinese: cosa svelano le immagini satellitariIl nuovo sottomarino nucleare cinese Type 09V sembra avere uno scafo più largo, timoni a X e potenziale VLS, segnando un avanzamento strategico della flotta del Dragone ... msn.com
Il sottomarino di Kim Jong Un cambia i rapporti di forza in AsiaL’arma subacquea è anche una mossa politica. Il regime di Pyongyang alza la posta della deterrenza, mentre il legame con la Russia si trasforma in un coordinamento militare, economico e ... ilfoglio.it
Il famoso Capitan Nemo di Jules Verne non è mai esistito, ma il suo sottomarino sì! 69 anni fa, il 4 febbraio 1957, lo USS Nautilus, primo sottomarino nucleare della storia di tutte le marine militari, raggiunse ben 60.000 miglia nautiche, percorrendo davvero, qu facebook