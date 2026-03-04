Polo Civico | Romeo e Azzarà lasciano il progetto fallito

Nel contesto politico di Reggio Calabria, Tonino Romeo e Nuccio Azzarà hanno deciso di lasciare il Polo Civico Cultura e Legalità, segnando una frattura evidente all’interno della coalizione. La loro uscita dal progetto è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa scelta. La decisione di Romeo e Azzarà rappresenta un passaggio importante nel panorama politico locale.

Nel panorama politico di Reggio Calabria si registra una frattura significativa all’interno del Polo Civico Cultura e legalità, dove Tonino Romeo e Nuccio Azzarà hanno formalizzato la loro decisione di abbandonare il progetto. La motivazione risiede nella constatazione che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, portando a un’involuzione progressiva fino a rendere il movimento sostanzialmente inesistente. Questa scelta, annunciata ufficialmente martedì 3 marzo 2026, segna la fine di un’esperienza iniziata due anni prima con l’ambizione di crescere esponenzialmente. I due protagonisti, definiti rispettivamente ex questore ed ex segretario generale della Uil di Reggio Calabria, descrivono lo stato attuale come un binario morto su cui il progetto si è incagliato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Polo Civico, Romeo e Azzarà annunciano l’uscita: "Il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati"L’ex questore Tonino Romeo e il già segretario generale della Uil di Reggio Calabria, Nuccio Azzarà, hanno annunciato la loro decisione di lasciare...

Vibo, il sindaco Romeo travolto dal caso Petroli: «Ha fallitoVibo Valentia è scossa da una pesante sconfitta amministrativa che vede il sindaco Enzo Romeo al centro di forti critiche.

Una selezione di notizie su Polo Civico

Temi più discussi: Polo Civico, Romeo e Azzarà annunciano l’uscita: Il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati; Comunali a Reggio, si spacca il Polo di Lamberti Castronuovo. Due fondatori lasciano e rilanciano: Pronti a costruire nuova area civica; Comunali, Anna Nucera presenta le liste e dice: Pronta a correre da sola...forse; Giustizia e Referendum | Facciolla a Cosenza: Voto Sì, è una battaglia di civiltà.

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Tonino Romeo e Nuccio Azzarà lasciano il Polo Civico di Lamberti ma confermano la candidatura | DETTAGLIGli scriventi ex Questore Tonino Romeo ed il già Segretario Generale della U.I.L. Nuccio Azzara’ rendono nota la loro decisione, di lasciare il POLO CIVICO Cultura e Legalità di Reggio Calabria. Pi ... strettoweb.com

Elezioni Reggio Calabria, Versace con Lamberti nel Polo Civico? Le precisazioni sulle notizie delle ultime oreLe recenti ricostruzioni giornalistiche che ipotizzano un interesse del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace nei confronti del Polo Civico impongono una precisazione chiara, non solo per smentir ... strettoweb.com

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Tonino Romeo e Nuccio Azzarà lasciano il Polo Civico di Lamberti ma confermano la candidatura | DETTAGLI facebook