Polo Civico Romeo e Azzarà annunciano l’uscita | Il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati

L’ex questore Tonino Romeo e Nuccio Azzarà, ex segretario generale della Uil di Reggio Calabria, hanno comunicato la decisione di lasciare il Polo Civico “Cultura e legalità” di Reggio Calabria. I due hanno spiegato che il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e hanno deciso di uscire dall’organizzazione. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente dai rappresentanti.

L’ex questore Tonino Romeo e il già segretario generale della Uil di Reggio Calabria, Nuccio Azzarà, hanno annunciato la loro decisione di lasciare il Polo Civico “Cultura e legalità” di Reggio Calabria.Secondo quanto comunicato dai due esponenti, la scelta rappresenta una presa d’atto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Test solidi a Barcellona per la Racing Bulls: "Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati"La Racing Bulls manda in archivio la prima sessione di test invernali di Formula Uno che si è svolta al Montmelò. Leggi anche: Vertici Ue in Ucraina: “Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Aumentiamo la pressione e gli aiuti a Kiev” Altri aggiornamenti su Polo Civico Elezioni Comunali Reggio Calabria, Tonino Romeo e Nuccio Azzarà lasciano il Polo Civico di Lamberti ma confermano la candidatura | DETTAGLIGli scriventi ex Questore Tonino Romeo ed il già Segretario Generale della U.I.L. Nuccio Azzara’ rendono nota la loro decisione, di lasciare il POLO CIVICO Cultura e Legalità di Reggio Calabria. Pi ... strettoweb.com Elezioni Reggio Calabria, Versace con Lamberti nel Polo Civico? Le precisazioni sulle notizie delle ultime oreLe recenti ricostruzioni giornalistiche che ipotizzano un interesse del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace nei confronti del Polo Civico impongono una precisazione chiara, non solo per smentir ... strettoweb.com