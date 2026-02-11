Vibo il sindaco Romeo travolto dal caso Petroli | Ha fallito

Vibo Valentia vive giorni di tensione. Il sindaco Enzo Romeo si trova al centro di accuse dure dopo il caso Petroli, che ha scosso la città e messo in discussione la sua gestione. La polemica si fa sempre più accesa, con cittadini e opposizioni che chiedono chiarezza e responsabilità. La città si aspetta risposte chiare, mentre Romeo affronta le critiche con il rischio di un’ulteriore crisi politica.

Vibo Valentia è scossa da una pesante sconfitta amministrativa che vede il sindaco Enzo Romeo al centro di forti critiche. La Meridionale Petroli S.p.A. ha ottenuto il rinnovo ventennale della concessione demaniale, bloccando i piani di riqualificazione turistica di Vibo Marina e sollevando un’ondata di polemiche da parte dell’opposizione. La vicenda, che doveva rappresentare una svolta per la città, si è trasformata in una “sonora disfatta politica e burocratica”, come la definiscono i protagonisti della scena politica locale. Il rinnovo della concessione, formalizzato dall’Autorità di Sistema Portuale, estende l’operatività della Meridionale Petroli fino al 2045, mettendo una pietra tombale sui progetti di trasformazione del waterfront vibonese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vibo Valentia torna a far parlare di sé, questa volta per le accuse lanciate dall'UDC contro l'amministrazione del sindaco Romeo.

Enzo Romeo ha preso il comando a Vibo Valdarno.

