Agrigento | Stabilizzati 28 infermieri dopo anni di precariato investimenti per la sanità territoriale

Dopo anni di precariato, 28 infermieri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ottengono il loro contratto a tempo indeterminato. La procedura di stabilizzazione, avviata più di un anno fa, si è conclusa con successo, portando finalmente sicurezza a queste figure fondamentali per il sistema sanitario locale. Ora, si attendono investimenti concreti per rafforzare la sanità territoriale.

L’attesa è finita per 28 infermieri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento: la procedura di stabilizzazione, avviata oltre un anno fa, ha finalmente raggiunto il suo punto cruciale, garantendo un posto di lavoro a tempo indeterminato a figure chiave per la sanità territoriale. Un sospiro di sollievo per questi professionisti che, per anni, hanno operato in condizioni precarie, e un passo importante per l’Azienda Sanitaria, chiamata a rispondere all’emergenza della carenza di personale medico e infermieristico che affligge il territorio. Questa stabilizzazione non è solo una vittoria per i singoli infermieri, ma un investimento nel futuro della sanità agrigentina, un settore che da tempo necessita di risorse e di una pianificazione strategica a lungo termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, 28 infermieri hanno superato la selezione e ora sono ufficialmente stabilizzati.

