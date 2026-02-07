Addio al precariato | 28 gli infermieri che hanno superato la selezione e verranno stabilizzati

Da agrigentonotizie.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, 28 infermieri hanno superato la selezione e ora sono ufficialmente stabilizzati. Dopo mesi di attese, firme e incertezze, hanno finalmente ottenuto un lavoro a tempo indeterminato. La loro vittoria segna la fine di un lungo periodo di precarietà, portando una boccata di ossigeno a chi lavorava in condizioni instabili da tempo.

Una firma che vale una vita nuova, o almeno la fine di una lunga attesa fatta di scadenze e incertezze. L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha messo il sigillo finale sulla procedura di stabilizzazione dedicata al personale infermieristico, un provvedimento che trasforma il sogno del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

