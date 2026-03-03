Colon l’intervento chirurgico innovativo senza punti in Italia

Un ospedale italiano ha eseguito per la prima volta al mondo un intervento chirurgico al colon senza l’uso di punti di sutura. La procedura rappresenta un passo avanti in campo medico e apre nuove possibilità per le operazioni di questo tipo, eliminando la necessità di punti tradizionali. L’intervento, condotto da un team specializzato, ha segnato una svolta tecnologica nel settore chirurgico.

Niente più punti di sutura per operare al colon. È la speranza pe ril futuro, ma anche quanto è già avvenuto, per la prima volta al mondo, in un ospedale italiano. Si tratta del Policlinico San Marco di Zingonia, in provincia di Bergamo. Nella struttura lombarda, che costituisce un ospedale polispecialistico del Gruppo San Donato, è avvenuta dunque la "la prima applicazione al mondo" dell'anastomosi magnetica. Cos’è l’anastomosi magnetica Il nome indica proprio un tipo di intervento di chirurgia al colon molto innovativo, che non prevede punti di sutura. A idearla è stato Michel Gagner, ritenuto un vero punto di riferimento a livello mondiale della chirurgia digestiva e metabolica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Colon, l’intervento chirurgico innovativo senza punti, in Italia Intervento chirurgico innovativo cura tumore raro in località isolata Novara**Un paziente di 76 anni, colpito da un tumore raro nel mediastino posteriore, è stato sottoposto a un intervento chirurgico altamente specialistico... Sora, intervento endoscopico innovativo salva una giovane paziente ed evita l’asportazione del colonUn importante risultato clinico è stato raggiunto presso il Centro Endoscopico dell’ospedale SS. Altri aggiornamenti su Colon l'intervento chirurgico... Temi più discussi: Chirurgia del colon: al Policlinico San Marco di Bergamo realizzata la prima anastomosi magnetica lineare; Chirurgia, al San Marco il colon viene ricostruito con magneti; Bergamo, prima al mondo l’anastomosi magnetica senza punti di sutura; IL PROF. OCCHIONORELLI NOMINATO DIRETTORE DELLA CHIRURGIA D’URGENZA UNIVERISITARIA. Chirurgia del colon, magneti al posto delle suture negli interventiLa particolarità dei due interventi di resezione del colon in laparoscopia sta nell’utilizzo di un sistema magnetico lineare, che ha consentito l’unione dei segmenti intestinali senza l’uso di ... fortuneita.com Sanità: prima resezione del colon interamente robotica in Chirurgia Oncologica a PaganiStampaPresso il presidio ospedaliero di Pagani è stata eseguita per la prima volta un intervento di emicolectomia destra (asportazione chirurgica di metà del colon) interamente condotta con il robot ... salernonotizie.it Tumore al colon retto, l'approccio chirurgico Ecco il tema della nuova puntata doppia di " ..." che andrà in onda martedì 3 marzo insieme al professor Luigi Zorcolo, direttore di Chirurgia colonproctologica e il professor Angelo Restivo, chiru - facebook.com facebook