A Careggi è stato eseguito con successo un intervento endoscopico innovativo, senza necessità di tagli addominali. Questa procedura rappresenta un'importante evoluzione nelle tecniche chirurgiche, offrendo ai pazienti un’opzione meno invasiva e con tempi di recupero ridotti. L’intervento dimostra l’impegno della struttura fiorentina nell’adottare tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità delle cure.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Un intervento chirurgico realizzato senza dover incidere a livello addominale il paziente. Tutto è stato realizzato in endoscopia. Per un tipo di intervento assolutamente innovativo, vista la complessità della situazione. Un’equipe multidisciplinare delle Strutture Organizzative Dipartimentali di Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia interventistica ha recentemente eseguito un intervento chirurgico endoscopico di elevata difficoltà. Leggi il canale Salute de La Nazione Chi ha guidato e condotto l’intervento. La procedura è stata guidata dal professor Fabio Cianchi, professore ordinario del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze, docente della Scuola di Chirurgia Robotica della Società Italiana di Chirurgia e direttore della Chirurgia dell’apparato digerente, insieme al dottor Luca Talamucci, direttore dell’Endoscopia interventistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Careggi, una delicata operazione senza tagli per il paziente: l’intervento in endoscopia innovativo per l’Italia

Leggi anche: Fatebenefratelli, salvata paziente con un intervento cardiaco innovativo senza aprire il cuore

Leggi anche: Sora, intervento endoscopico innovativo salva una giovane paziente ed evita l’asportazione del colon

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Operazione Malacarne dei Nas. L’Aou Careggi precisa: Forniture da quella ditta cessate da tempo - Anche il Careggi si era, in passato, rifornito dalla ditta di carni del pistoiese al centro di una indagine dei Nas. Per questo l’Aou è intervenuta con una nota per rassicurare pazienti e dipendenti: ... quotidianosanita.it