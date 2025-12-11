Polfer Emilia Romagna cambio ai vertici | Gregorio Marchese è il nuovo dirigente

Il 11 dicembre 2025, la Polizia Ferroviaria dell'Emilia-Romagna annuncia un cambio ai vertici: Gregorio Marchese assume il ruolo di nuovo dirigente del compartimento regionale, portando con sé esperienza e nuove strategie per garantire sicurezza e ordine sulle reti ferroviarie della regione.

Bologna, 11 dicembre 2025 - Cambio ai vertici della Polfer regionale: il dottor Gregorio Marchese è il nuovo dirigente del compartimento di polizia ferroviaria per l'Emilia-Romagna. L'assunzione della direzione è avvenuta nei giorni scorsi, a seguito del saluto della dottoressa Angelo Catapano, dirigente superiore di polizia di Stato, per pensionamento. Chi è il nuovo dirigente Polfer. Originario di Messina e laureato in Giurisprudenza, il dottor Marchese è entrato in polizia nel 1992, dando il via a un percorso professionale articolato in diversi uffici dell'amministrazione, assumendo incarichi di rilievo sia operativi sia gestionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it