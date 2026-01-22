Ciclismo le Strade Bianche modificano il percorso per l’edizione 2026

Le Strade Bianche 2026 presenteranno alcune modifiche al percorso rispetto alle edizioni precedenti. L’evento, che si svolge tra tratti sterrati e strade asfaltate, culmina come sempre con l’arrivo in Piazza del Campo a Siena. Manca poco all’inizio della stagione internazionale di ciclismo, e questa Classica rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati e gli atleti.

Manca sempre meno alla partenza della stagione internazionale del ciclismo. Uno degli appuntamenti più importanti dell’inizio del 2026 sarà quello con le Strade Bianche, una Classica amata per il suo percorso tra sterrato ed asfalto, con il magnifico arrivo in Piazza del Campo a Siena. La diciannovesima edizione della corsa italiana è stata presentata ieri a Milano, con alcune novità introdotte dagli organizzatori. Il percorso ha infatti subito delle modifiche, ritornando ad una conformazione simile all’edizione del 2024. La prova maschile si svilupperà su di un percorso di 201 chilometri totali, con la presenza di 64,1 chilometri di sterrato (nel 2025 furono 81,7) e 14 settori totali, due in meno rispetto all’ultimo anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

