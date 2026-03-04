PODCAST – Annuciazio’ annunciazio’ è risorto Leao ma solo per il fantacalcio

In un episodio recente del podcast, si parla della ripresa di Leao, che però riguarda esclusivamente il mondo del fantacalcio. Durante la puntata, si spiega come un appassionato di calcio virtuale abbia dovuto affrontare la presenza di Pavlovic e Leao nella sua squadra, senza riferimenti a eventi reali o contestazioni ufficiali. La discussione si concentra sulle dinamiche di gioco e sulle strategie adottate dai fantallenatori.

E ancora, in questo episodio di Ma che partita hai visto?!: perché se Di Marco fa assist prende 7 e se segna un gol al volo alla Totti prende 7 lo stesso? E perché Italiano usa Orsolini come dog-sitter dei suoi due bassotti? Cosa succede quando un tranquillo fantallenatore comune scopre di avere contro Pavlovic e Leao mentre è a tavola con parenti e amici?

